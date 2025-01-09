عناوين الصحف ليوم الخميس 9 كانون الثاني 2025

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الأخبار: الخارج يأمر: القائد رئيسكم!

النهار: لبنان ينتخب رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين على الشغور... "النهار" تواكب جلسة الانتخاب



الجمهورية: إستنفار دولي لإنتخاب عون

هل حسم التوافق؟

اللواء: جوزاف عون رئيساً قبل الجلسة.. وأصوات الثنائي في الصندوقة

الموفدان السعودي والفرنسي يلتقيان كل الكتل والنواب والمستقلين.. وسحب جدل التعديل من المشهد



البناء: اندفاعة أميركية فرنسية سعودية تجتاح الكتل النيابية لصالح دعم ترشيح قائد الجيش / فرنجية ينسحب مؤيداً عون و«التيار» عكس التيار وحردان للتوافق حول الاستحقاق / انتخاب عون يقف عند عتبة الثنائي.. والتوافق لم يكتمل والجواب اليوم في الصندوق



الديار: الخميس الكبير: الجنرال جوزاف عون على عتبة الرئاسة

اميركا ــ فرنسا ــ السعودية حشدت اكبر قدر من التوافق على قائد الجيش



l'orient le jour: Présidentielle : Tout le monde devant le fait accompli : le soutien à Joseph Aoun presque unanime



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: جوزف عون يقترب من القصر بدعم داخلي ودولي

فرنجية انسحب لمصلحة قائد الجيش… واتساع في التأييد بين الكتل

الأنباء الكويتية: في انتظار قرع الجرس بالقاعة العامة للمجلس النيابي وانتخاب الرئيس الـ 14 للجمهورية

رئيس يُنهي الشغور ويُطلق عجلة المؤسسات.. لمن الرئاسة؟