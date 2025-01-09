الأنباء الكويتية: الإستحقاق الرئاسي: صعوبة الوصول إلى الرقم 86

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الأنباء الكويتية: تحدث مصدر سياسي رفيع عن اختلاف الأمور اليوم عما كانت عليه في 25 مايو 2008، يوم كانت الجلسة مخصصة لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان، بعد الاتفاق عليه في محادثات الدوحة للأفرقاء اللبنانيين. وبعدها توجه الرئيس المنتخب إلى مبنى البرلمان وأدى اليمين الدستورية، وتقبل التهاني وغادر إلى قصر بعبدا.

وفيما لم يلق الفريق الداعم لقائد الجيش العماد جوزف عون الراية انطلاقا من صعوبة الوصول إلى الرقم 86 الكفيل بإحداث تعديل دستوري يحتاج إليه القائد ليصبح رئيسا للجمهورية، أظهرت استطلاعات انتخابية انه سيحصل رقما متقدما يعطيه أكثرية من دون العبور إلى الإجماع الذي يعني تاليا تعديلا دستوريا.