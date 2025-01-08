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الطاشناق: لتوسيع مروحة التوافق و وضع حد للفراغ في الموقع الأول في الجمهورية اللبنانية

8
JANUARY
2025
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عقدت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق جلسة مساء اليوم، الأربعاء ٨ كانون الثاني ٢٠٢٥، لبحث استحقاق إنتخابات رئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق أهمية وضع حد للفراغ في الموقع الأول في الجمهورية اللبنانية، وإنجاز هذا الاستحقاق لينتظم عمل المؤسسات، وتستعيد الدولة اللبنانية عافيتها السياسية.
وكررت اللجنة تأكيدها على ضرورة الوصول إلى أوسع مروحة توافق حول شخصية تحظى بثقة وتأييد يمكنها من لم شمل اللبنانيين، وتجسيد الوحدة الوطنية، وقيادة مرحلة إعادة الإعمار واستعادة لبنان موقعه الطليعي بهمة كافة الأطياف.
ومن هذا المنطلق، وبعد التداول في نتائج الاتصالات التي أجريت مع مختلف الجهات المعنية بهذا الاستحقاق، قررت اللجنة مواصلة السعي مع كل الأطراف لتتوج جلسة المجلس النيابي التي ستعقد يوم غد بانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك عبر بلورة موقف توافقي جامع يمنح الرئيس العتيد أوسع شرعية وطنية تتعدى بأشواط الاصوات المطلوبة للانتخاب

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