زهران: الخارج سمّى العماد جوزيف عون رئيسًا

A + A -

نشر مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران على صفحته على “اكس”، تعليقاً على الانتخابات الرئاسية غداً: “يكثر الحديث عن الدور الأميركي في صناعة الرئيس العتيد، إلا أن الوقائع أثبتت أن التحول الكبير الذي حصل هو في الحضور السعودي بشخص الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان وتحشيد الغالبية العظمى من أصوات النواب السنة، فضلاً عن دوره في إقناع القوات اللبنانية”.

وأضاف: “للحضور السعودي في الساحة اللبنانية بعد انسحاب طويل، أسباب كثيرة لكن على رأسها التحول في سوريا والحضور التركي – القطري والخشية من تمدّده لبنانياً.. أيام معدودة ويدعو الرئيس العتيد لاستشارات ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المُقبل وهذا ركن أساس في صورة الحكم المقبلة التي ستتوجها الحكومة شكلاً وبياناً وزارياً ومضموناً”.

وختم زهران: “نعم.. سمى الخارج العماد جوزيف عون رئيساً وخضعت معظم الكتل غصباً عنها، وبعضهم برضاه والعين على الحكومة المقبلة رئيساً وتركيبة وهل سيشكل الخارج الحكومة أيضاً؟! الأهم من كل ذلك أن تكون مرحلة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والازدهار الاقتصادي”.