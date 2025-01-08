بلينكن من باريس: فرصة لسلام مستدام في لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي

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أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله ب "سلام مستدام" في لبنان، مع بدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب البلاد بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.



وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو في باريس: "رأينا بالأمس أن أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية انسحبت من لبنان. أعتقد أن وقف إطلاق النار يمكن أن يشكّل جسرا نحو سلام مستدام".

واكد ان "إبرام هدنة في قطاع غزة، والذي تجري مفاوضات غير مباشرة بشأنها بين إسرائيل وحركة حماس في قطر، يبقى "قريبا للغاية".



اضاف: "في الشرق الأوسط، نحن قريبون للغاية من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن".