الحوت: إذا تأمنت ظروف التوافق على قائد الجيش غدا فسنكون جزءا منه

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كتب النائب عماد الحوت على حسابه عبر منصة "أكس": ‏ينتظر اللبنانيون انجاز الاستحقاق الرئاسي غدا ولا ينبغي علينا كنواب أن نخيب ظنهم فينا في جلسة الغد الخميس بجلسة واحدة أو بجلسات متتابعة.

الرئيس الذي سننتخبه يجب أن يحظى بقبول داخلي لبناني يتيح له احتضان جميع اللبنانيين وإدارة الحوار فيما بينهم لما فيه مصلحة لبنان، قبول خارجي لا سيما عربي يساهم بتعزيز العلاقات وبناء الثقة ومساعدة لبنان على الخروج من عزلته.

قائد الجيش من بين الأسماء التي فيها هذه المواصفات خاصة وأنه يحتاج الى ٨٦ صوتا تترجم هذا القبول أو التوافق الداخلي، وسنكون بشكل طبيعي غدا جزءا من هذا التوافق إذا تأمنت ظروفه".