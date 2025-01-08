كتلة اللقاء الديمقراطي أكدت على موقفها الداعم لوصول قائد الجيش الى الرئاسة

A + A -

عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي بحضور الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط اجتماعاً بمشاركة النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، راجي السعد، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وناقشت الوضع العام عشية الجلسة النيابية المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وعقب الاجتماع أصدرت الكتلة بياناً جدّدت فيه "موقفها الثابت بتأكيد انتخاب العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية".

وأكّدت على "ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة كأساس لتجاوز الازمات والبدء بمرحلة جديدة من استعادة المؤسسات وانتظامها والانطلاق بعملية الإصلاح المطلوبة بعد تشكيل الحكومة".