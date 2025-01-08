الصحناوي معلقا على انتخاب الرئيس يوم غد: اهم شي انه يكونو اللبنانيي منقيينو

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كتب النائب نقولا الصحناوي عبر حسابه على منصة أكس:

كل الأنظار موجهة على جلسة بكرا! وانشالله ننجح بإنتخاب رئيس يرفع راس اللبنانيي ويكون سيادي واصلاحي بنفس الوقت. و اهم شي انه يكونو اللبنانيي منقيينو، يعني صنع في لبنان.

اذا نجحنا بكونو كل الاحزاب فهمو انه ما النا إلّا بعضنا، وانو ما بيحمي اللبناني إلّا اللبناني الاخر.

ومن كون فهمنا كلنا انه مشروع بناء الدولة هو الوحيد يللي بينقذنا وببشرنا بمستقبل جيد.

ولكل يلي عم بخطتو لإنهاء لبنان وصيغته بالخارج وبالداخل ، بذكرّن انو بلدنا اقدم بلد بالعالم، عمرو ٦٠٠٠ سنة، ورح يستمر ٦٠٠٠ سنة تانيين غصب عنن وعن كل اعداء لبنان. واذا عندكن اي شك بهيدا الكلام حضرو هالفيديو لـتقتنعو بازلية لبنان

لمشاهدة الفيديو: https://x.com/nicolasehnaoui/status/1877017921983029263?s=46&t=umkq6uWd4iDIFeLeWU7U0A