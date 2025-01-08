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ما السبب وراء عدم التئام الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصارف لبنان التي كانت مقررة اليوم؟

8
JANUARY
2025
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لم تلتئم الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصارف لبنان التي كانت مقررة اليوم، وذلك لعدم اكتمال النصاب.
وكان على جدول أعمالها تعديلان على نظامها الداخلي، الأول يقضي برفع عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية من 12 عضواً إلى 14، والتعديل الثاني يسمح للرئيس المنتهية ولايتاه القانونيتان الرئيس الحالي للجمعية سليم صفير بالترشح لولاية ثالثة، على أن تكون مفاعيل التعديلين لمرة واحدة فقط، تنتهي فور انتهاء الولاية القانونية للمجلس ولرئيسه.

يشار إلى أن التسوية كانت تقضي بدخول عضوين إضافيين إلى مجلس الإدارة، بما يفتح الباب أمام تمثيل المصارف الصغيرة (المعارِضة) في المجلس، وتالياً المشاركة في القرار. كذلك تمنح الرئيس الحالي للجمعية صفير فرصة الترشّح لمنصب رئاسة الجمعية لولاية ثالثة.

ومع انفراط عقد الجمعية العمومية غير العادية، ستعقد المصارف جمعيتها العمومية في 29 الجاري، وتالياً ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، أي انتخاب 12 عضواً مع رئيس جديد للجمعية.

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