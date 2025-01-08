هل تقفل المدارس ابوابها يوم غد...!؟

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال، عباس الحلبي، في بيانٍ له اليوم الأربعاء، أن "يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة".



ولفت الحلبي إلى أن "الإجراءات الأمنية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية محصورة في محيط المجلس النيابي فقط، وان لا داعي لتعطيل الدراسة".



ويأتي هذا البيان في ظل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم غد الخميس 9 كانون الثاني، المرتقبة بعد فراغ دستوري استمر أكثر من سنتين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وسط سيناريوهات وتوقعات متعددة حول مسارها ونتائجها.







وبينما تزداد وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية محليا ودوليا في محاولة لدفع عجلة التوافق بين كافة الأطراف.