اليكم آخر "Pointage"... كم بلغ عدد اصوات عون!؟

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بحسب احصاءات الـLBCI فإن خيارات النواب والكتل النيابية حتى الساعة أتت على الشكل التالي:



-قائد الجيش جوزيف عون: ٤٨

حيدر ناصر

وليد البعريني

احمد الخير

محمد سليمان

سجيع عطية

عبد العزيز الصمد

احمد رستم

عبد الرحمن البزري

شربل مسعد

وليام طوق

فريد هيكل الخازن

طوني فرنجية

جميل عبود

عماد الحوت

ايهاب مطر

نبيل بدر

جورج بوشيكيان

فؤاد مخزومي

ميشال معوض

اشرف ريفي

اديب عبد المسيح

مارك ضو

ميشال الدويهي

وضاح الصادق

غسان سكاف

نجاة عون

ميشال ضاهر

فراس حمدان

الان عون

ابراهيم كنعان

سيمون ابي رميا

الكتائب

اللقاء الديموقراطي

فيصل

ابراهيم منيمنة

ياسين ياسين

طه ناجي

عدنان طرابلسي





-زياد بارود: ٢

سينتيا زرازير

حليمة قعقور



-غير محسوم: ٧٨

جان طالوزيان

اوسامة سعد

ميشال المر

ملحم خلف

نعمة افرام

عبد الكريم كبارة

هاغوب باقرادونيان

هاغوب تيريزيان

الياس بو صعب

بولا يعقوبيان

القوات اللبنانية

التيار الوطني الحر

محمد يحيى

حسن مراد

حركة أمل

حزب الله

بلال الحشيمي

الياس جرادة

جهاد الصمد

جميل السيد