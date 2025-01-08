إعلام إسرائيلي: الجيش اللبناني سلّم أسلحة إلى "اللجنة"!

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زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن "الجيش اللبناني سلّم لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مخزونات من الأسلحة تعود لحزب الله في الجنوب".



ووفقًا للتقرير، تم تسليم الأسلحة للجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، المسؤول عن آلية مراقبة الاتفاق، ومن المقرر أن يتم تدمير هذه الأسلحة خلال الأيام المقبلة.



أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، أمس الثلاثاء، أن الجنرال جيفرز، برفقة الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، قام بزيارة إلى مقر اللواء الخامس للجيش اللبناني في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأشارت السفارة إلى أن "الجنرالين اطّلعا على مخزونات الأسلحة التي سيجري تدميرها قريبًا، والتي صادرها الجيش اللبناني من جماعات مسلحة غير مرخصة".



أشاد الجنرال جيفرز بدور الجيش اللبناني قائلاً: "الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبنان، ويواصل إثبات قدرته ونيته في تأمين البلاد والدفاع عنها. تصرفه السريع والحازم، لا سيما من قبل فوج الهندسة في اللواء الخامس، يظهر كفاءة عالية. يقوم الجنود أسبوعيًا بإزالة مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة، مما يساهم في ضمان سلامة المناطق المحيطة".