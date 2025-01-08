إليكم جديد موقف الثنائي الشيعي حول جلسة غد..!

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أفادت معلومات "الجديد" أنّ الثنائي الشيعي ثابت على موقفه لناحية أنّ انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً للدستور وهم لن يتّجهوا الى تعديل دستوري.

وأضافت مصادر الثنائي الشيعي أنّه "لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً."

وأوضخت معلومات "الجديد" أنّ "اجتماعات الثنائي الشيعي مستمرة والتنسيق مع التيار الوطني الحر مستمر."

وقالت مصادر الثنائي الشيعي إنّها "تتوقّع ألا يُعلن أي إسم قبل "صباح الخير" وربما داخل الجلسة."