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بالأسماء- لِمَن سيصّوت هؤلاء النواب؟

8
JANUARY
2025
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كشف النائب ابراهيم منيمنة عن توجّه نواب التغيير لتسمية قائد الجيش العماد جوزبف عون، لكنه أكد أن "الموضوع لا يزال قيد البلورة وقد يتم الإعلان اليوم عن الموقف الرسمي".

وقالت النائبة حليمة قعقور لـ"الجديد" إنّها ستنتخب زياد بارود في جلسة الغد. 

وأضافت قعقور: "كيف لرئيس جمهورية أن يقسم على الدستور و"هو جايي بخرق الدستور"؟"

ومن دار الفتوى كشف النائب فؤاد مخزومي: "ننتخب قائد الجيش في الدورات كلها ونتمنى على الرئيس بري التعامل معنا لحماية هذا البلد."

وأوضح النائب وضاح الصادق في حديث لـ"الجديد" أنّ "مرشحنا هو قائد الجيش وسنذهب بهذا التوجّه في اجتماع المعارضة اليوم."

وفي حديث للـLBCI أفاد النائب فيصل كرامي أنّ توجّهه الشخصي هو لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وأضاف كرامي: "سنجتمع كتكتل مساءً وسنعلن اليوم او غدًا صباحًا موقفنا قبل التوجه الى الجلسة والواضح اننا سنسير في هذا الاتجاه."

وقال النائب الياس حنكش للـLBCI: "النقاش مفتوح ووضعنا السيناريوهات كلها والواضح أنّ القوات البنانية متريّثة في إعلان دعمها لعون أم غيره والتنسيق قائم بين قوى المعارضة للوصول إلى موقف موحّد."

وأضاف حنكش: "اعتقد أنّ الجلسة الاولى غدًا ستحمل مرشحًا قويًا وهو عون وآمل أن يجلب العدد المرجو وسنكمل باسم عون في الجلسات كلها."

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