ارتفاع إضافي في الحرارة.. وغبار في الأجواء!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، صافيا اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب ايطاليا ويتجه نحو شمال ليبيا و مصر، فيقترب تدريجيا ويؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

تحذير: من خطر تكون الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى، على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1600 متر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد.

الخميس:

صاف اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء ورياح ناشطةجنوب البلاد ، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد اعتبارا من فجر السبت.

السبت:

غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر .

-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة ، في الداخل من 4 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: شرقية الى شمالية شرقية ، ناشطة أحيانا خاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 20 و 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,46