الأنباء الكويتية: الإستحقاق الرئاسي: تقدم فرص العميد جورج خوري

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الأنباء الكويتية: بات في حكم المؤكد ان الساعات القليلة المقبلة ستشهد انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية منذ الاستقلال، في الجلسة الـ13 التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الخميس 9 يناير 2025. وللمفارقة، قد تحمل الجلسة رئيسا عائلته تصادف عائلة رئيس الاستقلال الراحل الشيخ بشارة خليل الخوري، مع تقدم فرص السفير اللبناني السابق لدى الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري، بعد سريان تبنيه رسميا من قبل فريق الرئيس بري وحلفائه.

وستكون المرة الثانية التي تشهد فيها الرئاسة اللبنانية رئيسين من عائلة واحدة، بعد الرئيسين بشير (اغتيل قبل تسلمه ولايته الدستورية) وأمين الجميل في صيف 1982.

اقتراب الحسم بعد نحو 24 ساعة، وظهور هوية المرشح الذي ستخوض به كتلة بري الانتخابات، دفع بالمعارضة إلى البحث عن مرشح واحد تدعمه، في ضوء تعذر الوصول، حتى كتابة هذه السطور، إلى تأمين 86 صوتا تتيح انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون. وتردد اسما الوزير السابق جهاد أزعور وزياد الحايك، لخوض المواجهة في جلسات بات شبه محسوم فيها خروج الدخان الأبيض الرئاسي، وإنهاء شغور يعود إلى 31 أكتوبر 2022.