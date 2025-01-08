عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2025

الأخبار: مسح 250 ألف وحدة سكنية متضررة
حزب الله سدد 250 مليون دولار... حتى الآن
الرئاسة: متاهة بين الداخل والخارج
سوريا: لا حوارًا وطنيًا في الأفق
النهار: المعارضة تتّجه نحو خياري عون أو أزعور الثلاثي "أمل" و"الحزب" و"التيار" لا يبدّل خياره
الجمهورية: التوافق يقترب والأسماء تنحصر
24 ساعة من حبس الأنفاس
اللواء: الحسم الرئاسي غداً: ثلث يعطّل وصول عون.. وأزعور في مقدَّمة البدائل؟
هوكشتاين يسرّع الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي لاحقة
البناء: تعليق أميركي لبعض العقوبات على سورية… ومهلة ستة شهور لتنفيذ الشروط / هوكشتاين: الانسحاب ضمن المهل وحتى الخط الأزرق والجيش في الناقورة / الرئاسة على نار حامية وزحمة تدخلات… وجعجع يتهرّب من ترشيح عون
الديار: الخميس الرئاسي: معركة الـ65 صوتاً ام معجزة الـ86؟
هوكشتاين قدم تطمينات لا ضمانات: تنفيذ الاتفاق ليس سهلا
l'orient le jour: Présidentielle : trois scénarios possibles pour une séance totalement imprévisible
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «المرصد»: وثيقة تكشف عن نقل عائلة الأسد مئات ملايين الدولارات إلى موسكو
مصدر: رجال أعمال سوريون على قائمة العقوبات بسبب غسلهم تلك الأموال
الأنباء الكويتية: جعجع عرض لقطع «الممانعة» و«التيار» الطريق على ترشيح قائد الجيش
منازلة انتخابية تخوضها الموالاة بجورج خوري كمرشح أساسي