عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2025

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الأخبار: مسح 250 ألف وحدة سكنية متضررة

حزب الله سدد 250 مليون دولار... حتى الآن

الرئاسة: متاهة بين الداخل والخارج

سوريا: لا حوارًا وطنيًا في الأفق



النهار: المعارضة تتّجه نحو خياري عون أو أزعور الثلاثي "أمل" و"الحزب" و"التيار" لا يبدّل خياره



الجمهورية: التوافق يقترب والأسماء تنحصر

24 ساعة من حبس الأنفاس

اللواء: الحسم الرئاسي غداً: ثلث يعطّل وصول عون.. وأزعور في مقدَّمة البدائل؟

هوكشتاين يسرّع الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي لاحقة



البناء: تعليق أميركي لبعض العقوبات على سورية… ومهلة ستة شهور لتنفيذ الشروط / هوكشتاين: الانسحاب ضمن المهل وحتى الخط الأزرق والجيش في الناقورة / الرئاسة على نار حامية وزحمة تدخلات… وجعجع يتهرّب من ترشيح عون



الديار: الخميس الرئاسي: معركة الـ65 صوتاً ام معجزة الـ86؟

هوكشتاين قدم تطمينات لا ضمانات: تنفيذ الاتفاق ليس سهلا

l'orient le jour: Présidentielle : trois scénarios possibles pour une séance totalement imprévisible

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «المرصد»: وثيقة تكشف عن نقل عائلة الأسد مئات ملايين الدولارات إلى موسكو

مصدر: رجال أعمال سوريون على قائمة العقوبات بسبب غسلهم تلك الأموال

الأنباء الكويتية: جعجع عرض لقطع «الممانعة» و«التيار» الطريق على ترشيح قائد الجيش

منازلة انتخابية تخوضها الموالاة بجورج خوري كمرشح أساسي