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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2025

8
JANUARY
2025
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الأخبار: مسح 250 ألف وحدة سكنية متضررة

حزب الله سدد 250 مليون دولار... حتى الآن
الرئاسة: متاهة بين الداخل والخارج
سوريا: لا حوارًا وطنيًا في الأفق

 

 

 


النهار: المعارضة تتّجه نحو خياري عون أو أزعور الثلاثي "أمل" و"الحزب" و"التيار" لا يبدّل خياره

 

 

 


الجمهورية: التوافق يقترب والأسماء تنحصر
24 ساعة من حبس الأنفاس

 

 

 

اللواء: الحسم الرئاسي غداً: ثلث يعطّل وصول عون.. وأزعور في مقدَّمة البدائل؟
هوكشتاين يسرّع الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي لاحقة

 

 

 


البناء: تعليق أميركي لبعض العقوبات على سورية… ومهلة ستة شهور لتنفيذ الشروط / هوكشتاين: الانسحاب ضمن المهل وحتى الخط الأزرق والجيش في الناقورة / الرئاسة على نار حامية وزحمة تدخلات… وجعجع يتهرّب من ترشيح عون

 

 

 


الديار: الخميس الرئاسي: معركة الـ65 صوتاً ام معجزة الـ86؟
هوكشتاين قدم تطمينات لا ضمانات: تنفيذ الاتفاق ليس سهلا

 

 

 

l'orient le jour: Présidentielle : trois scénarios possibles pour une séance totalement imprévisible

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «المرصد»: وثيقة تكشف عن نقل عائلة الأسد مئات ملايين الدولارات إلى موسكو
مصدر: رجال أعمال سوريون على قائمة العقوبات بسبب غسلهم تلك الأموال

 

 

 

الأنباء الكويتية: جعجع عرض لقطع «الممانعة» و«التيار» الطريق على ترشيح قائد الجيش
منازلة انتخابية تخوضها الموالاة بجورج خوري كمرشح أساسي

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