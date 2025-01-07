الخارجية الفرنسية : لودريان إلى لبنان

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يجري المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية إلى لبنان السيد جان إيف لودريان زيارةً إلى بيروت يستهلها اليوم بموجب مهمة المساعي الحميدة الموكلة إليه. وسيحضر جلسة مجلس النواب التي ستعقد في 9 كانون الثاني/يناير لانتخاب رئيس، بناءً على دعوة رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري.

وتُجرى هذه الزيارة في إطار الجهود التي تبذل منذ أكثر عامين من بالتشاور الوثيق مع شركاء لبنان وأصدقائه العاملين في المجموعة الخماسية، سعيًا إلى إتاحة انتخاب اللبنانيين رئيس، وقفًا للمبادئ التي تم الاتفاق عليها في الدوحة في تموز/يوليو 2023. وتندرج هذه الزيارة استكمالًا لزيارتي الموفدين السعودي والأمريكي الحديثتين في الأيام المنصرمة.

ويمثل انتخاب رئيس للجمهورية المرحلة الأخيرة لاستئناف عمل المؤسسات اللبنانية الملح واستعادة سيادة البلد. وتحث فرنسا النواب على التوصل إلى توافق في يوم 9 كانون الثاني/يناير بغية انتخاب رئيس للجمهورية يتيح بعد ذلك تعيين حكومة قوية وتتسم بالقدرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم والاضطلاع بالإصلاحات التي يتطلبها استقرار لبنان وأمنه.