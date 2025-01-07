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المرتضى: إطلاق أكبر كتاب من مكتبة بعقلين الوطنية

7
JANUARY
2025
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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع ،رئيس المجلس الثقافي اللبناني والاغترابي الإعلامي فادي رياض سعد ناشر ومؤلف أكبر كتاب في العالم “روّاد من بلاد الأرز” ، الذي صدر برعاية وزارات الثقافة والاعلام والسياحة .

وقدّم للكتاب كل من وزيري الثقافة والاعلام القاضي محمد وسام المرتضى والمهندس زياد مكاري

وتم البحث في التحضيرات لاستئناف الأعمال والاستعدادات لإطلاق الكتاب، الذي كان مقررا إطلاقه في شهر تشرين الثاني 2024، إلا أن الظروف الأمنية التي نشأت منذ ايلول وما استجد من أزمات حالت دون ذلك.

كما تم التداول ايضا في استكمال التحضيرات المطلوبة والأعمال اللوجستية لإطلاق (أكبر كتاب في العالم – رواد من بلاد الأرز) برعاية وزير الثقافة في صيف 2025 من صرح المكتبة الوطنية في بعقلين إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة لما يحمله هذا الصرح الثقافي من رمزية تاريخية وثقافية، ليحتضن أكبر كتاب من حيث الحجم والوزن وعدد الصفحات، على أن يتم تحديد تاريخ الاطلاق لاحقًا.

وتم الاتفاق على وضع حجر الأساس في الموقع الدائم للكتاب ضمن حرم مكتبة بعقلين الوطنية في النصف الأول من شهر شباط / فبراير 2025 ورفع الستار عن المجسم المصغّر برعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى وحضور اعلامي وثقافي ودبلوماسي وفعاليات المنطقة.

وأكّد الوزير المرتضى على أهمية هذا المشروع حيث قال: ” أن يخرج «أكبر كتاب في العالم» ، من لبنان، لا سيما في هذه الظروف ما هو إلا دليل قاطع على أن هذا الشعب لا ييأس ولا يُصب بالإحباط، يل يخوض معركة ثقافية لمواجهة كل التحديات، ويأتي جوابًا جيّد التوقيت ليؤكد أن لبنان مستمرّ صامد وثابت، على حماية تاريخه وصناعة مستقبله، وأننا قادرون على العطاء والتميز في كل الظروف.

من جهته، أوضح سعد: “المسؤولية مشتركة بين الشيخ والفتى عند صوت الوطن،،، وصوت الوطن ينادينا،، ونحن نلبي النداء في صَون الإرث الحضاري والثقافي الذي يزخر به لبنان، “أولًا”، واستعادة حضورنا الثقافي ودور لبنان “منارة للعلم والثقافة والفكر”، وملاذًا لمثقفي المنطقة وروادها في الأدب، والصحافة والفكر والفنون”.


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