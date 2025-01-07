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مستجدات صيانة الطرق... هذا ما كشفه حميه!

7
JANUARY
2025
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أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، إلى أنّ "في اطار الاجتماعات الدورية مع رئيس الحكومة ميقاتي لاطلاعه على عمل وزارة الاشغال، وعلى تفاصيل الملفات التي قامت الادارة بتلزيمها وتصديقها وفقا للاصول في موازنة 2024 لصيانة الطرق، نقول بفعل الحرب التي حصلت سيتأخر تلزيم قسم كبير جدا من المشاريع لربيع العام الحالي، ولكن تم تلزيمها وتوقيع العقود وفقا للاصول وعبر ديوان المحاسبة والاصول القانونية كافة".

ولفت إلى أنّ "بالنسبة لموازنة هذا العام، فسنبدأ بإعداد الملفات الجديدة للعام الحالي على كل الاراضي اللبنانية. واطلعت ميقاتي على عمل" مطار بيروت الدولي و"المعابر البرية والبحرية التي تقع ضمن اختصاص وزارة الاشغال وذلك خلال موسم الاعياد، والخطط بالنسبة للمشاريع التطويرية المستقبلية".

وأشار إلى أنّ "بالنسبة الى موضوع إعادة الاعمار وضعت ميقاتي في أجواء تفاصيل آلية وتحديد قيمة المساعدات للوحدات السكنية وغير السكنية المهدمة كليا او جزئيا، لكي تعرض على جلسة مجلس خلال شهر واحد ويتم اقرارها".

 إلى ذلك، اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم وعرض معه اوضاع الوزارة.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض وعرض معه أوضاع الوزارة.

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