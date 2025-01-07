لابورا تطلق حملة "قوى الأمن... منآمن فيكن" لمواكبة تطويع ألف شخص في قوى الأمن الداخلي

A + A -

أطلقت مؤسسة" لابورا "وبعد حملة بعنوان "معك يا وطن لأبعد الحدود" لتشجيع التطوع في الجيش اللبناني، حملة وطنية تحت عنوان " قوى الأمن... منآمن فيكن "، بهدف تشجيع الشباب المسيحيين على الإنخراط في القوى الأمنية، بخاصة في صفوف قوى الأمن الداخلي التي اعلنت مؤخراًعن دورة لتطويع ألف شخص مناصفة بين المسيحيين والمسلمين بصفة دركي متمرّن من الذكور والإناث من المدنيين ومن عناصر الخدمة الفعلية في القوى المسلحة.

بدأ استقبال الطلبات في المراكز الإقليمية لقوى الأمن الداخلي في 2 كانون الثاني الجاري، ويستمر حتى 24 منه ضمناً.

وقالت في بيان:"بالنسبة للتطوع في الجيش، فمهلة تقديم الطلبات ما زالت مفتوحة للمسيحيين فقط حتى 31 كانون الثاني الجاري ضمناً

وبناء على خطة واضحة، بدأت لابورا العمل على مواكبة الراغبين بالإنضمام إلى الدورة في التحضيرات الضرورية التي يتطلبها إعداد الملف والتأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة. لذلك تطلب لابورا من المسيحيين الراغبين بالتطوع إبلاغها بتقديم الطلب لكي تستطيع المواكبة والمتابعة".

وذكرت لابورا بأنها" تواكب المتطوعين بدورات تدريب متخصصة للراغبين بالإنضمام إلى الأسلاك العسكرية والمدنية الأخرى التي تتطلب امتحانات دخول.

واكدت أنها" تقوم بهذا العمل كما جميع أعمالها بشكل مجاني تماماً، وذلك خدمة لرسالتها الهادفة إلى الحفاظ على التوازن في وظائف الدولة العسكرية والمدنية، وبالتالي الحفاظ على لبنان الشراكة والتنوع".