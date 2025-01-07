قبل يومين من الجلسة... دعوة من دريان!

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دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، النواب إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية والمشاركة الفاعلة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، المزمع عقدها يوم الخميس، التاسع من كانون الثاني الجاري.



وأكد المفتي دريان أن توافق النواب على انتخاب رئيس قادر على إنقاذ لبنان من أزماته الحالية هو واجب وطني لا يحتمل التأجيل، محذرًا من أن استمرار الشغور الرئاسي سيعمق حالة الفوضى ويهدد استقرار البلاد. كما نبه من خطورة العرقلة التي تمنح العدو الإسرائيلي فرصة لاستغلال الانقسامات السياسية الداخلية لضرب وحدة اللبنانيين وتماسكهم.



وشدد دريان على أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل خطوة أساسية لتحصين الوحدة الوطنية وتجنيب لبنان الفتن والمخاطر التي قد تنعكس سلبًا على استقراره.

وفي السياق نفسه، أشاد بالجهود والمساعي البناءة التي تبذلها الدول العربية والدول الصديقة، معتبرًا أنها تمنح اللبنانيين الأمل بانتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة قادرة على تفعيل مؤسسات الدولة وإطلاق ورشة إعادة بناء لبنان.



وختم المفتي دريان بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى التحديات والعمل معًا من أجل مصلحة لبنان وشعبه.