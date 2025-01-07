مريم البسام ساخرة من كلام جعجع: حكيم... بحلّفك بالغالي!

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كتب مديرة قسم الاخبار في قناة الجديد مريم البسام عبر حسابها على منصة "اكس"

حكيم , بحلّفك بالغالي وبكتاب النبي لجبران ,اوعى تسكتلن, هول الممانعة ما بدهن العماد عون وعم بيحطوها فيك، ما تقبل ، واقلب الطاولة عليهن ورشح قائد الجيش، إحبِطْ المؤامرة ، إحملْ المشعل وتقدم .. كتلتك مع كل النواب الاخرين " ماينس" الثنائي والتيار بتوصلوا لل ٨٥ ، بيضل باقي صوت والله بيدبّر، واذا نجحت بتوقف الحاشية بالدبكة ولا كركلا طال عمرو وان ما زبطت بتكون سجلت موقف للتاريخ هيدي مواقف بتنحسبلك " صداقات جارية" بس ما تبعت مراسيل بالسر للممانعة وتطلب منن " ما تطرقوني" اطرقهن بضربة استباقية وكن قائداً للقوات النيابية