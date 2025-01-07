هذا ما توصلت إليه المعارضة بشأن انتخاب الرئيس الخميس المقبل!

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أكد النائب جورج عقيص، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لنواب المعارضة والتغييريين، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك خطة موحدة من قِبل المعارضة لدخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في 9 كانون الثاني، لافتًا إلى أن "الاجتماعات تتكثف وتتلاحق قبيل هذه الجلسة".



وقال عقيص أن "موقف المعارضة موحد على الصعيدين الاستراتيجي والتكتيكي"، معبرًا عن أملهم في انتخاب رئيس يكون على مستوى المرحلة المقبلة.



وأضاف أن "المعارضة استعرضت سيناريوهات متعددة"، مشيرًا إلى أن "جميع الخيارات مفتوحة، وأن المقاربة واحدة وستكون المعارضة بالمرصاد لأي محاولة لإيصال رئيس يشبه المرحلة الماضية".

وفيما يتعلق بموقف المعارضة من قائد الجيش جوزيف عون، أوضح عقيص أنه "إذا تغيّر موقف القوى الرافضة لوصوله، سيكون للمعارضة موقف إيجابي".



وردًّا على سؤال عن إمكانية تطيير النصاب في الجلسة، أكد أنهم يتجهزون كما لو أن الجلسة ستعقد في موعدها المقرر.