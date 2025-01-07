living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل من عواصف قوية في المدى القريب؟

7
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  
منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم غد الأربعاء، حتى بعد ظهر الجمعة المقبل حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب ايطاليا يقترب تدريجيا ويؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا  مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19  في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.
 
تحذير: من خطر تكون الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 2000 متر.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
الأربعاء:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح جنوب البلاد.
الخميس:  
صاف اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح جنوبا مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.
الجمعة:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء ورياح ناشطة جنوبا، تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار وتبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ، تتكاثف الغيوم ليلا وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد اعتبارا من فجر السبت.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  20 درجة.
-الضغط الجوي:   768 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,43
-ساعة غروب الشمس:  16,46

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   