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خاص - إحصاءات سفارة كبرى: ٨٣ صوتا لعون حدّا أقصى!

7
JANUARY
2025
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خاص tayyar.org -


عُلم أن إحصاءات أجرتها سفارة دولة كبرى أظهرت أن قائد الجيش العماد جوزاف عون سيستقطب ٨٣ صوتا حدّا أقصى في جلسة الخميس، هذا في حال حال انضم تكتل الجمهورية القوية إلى التصويت له. وكان تردد أن عون قد يبادر إلى طلب سحب اسمه من التداول الرئاسي في حال تبيّن له عدم القدرة على تأمين الـ ٨٦ صوتا في الدورة الأولى.

ويشكو نواب من كثرة التدخلات والاتصالات التي تلقوها من أجل اقناعهم بالتصويت لعون في مسعى لتأمين الـ٨٦ صوتا له الكافية لانتخابه ولتخطي عقبة تعديل المادة ٤٩ من الدستور.

ويشمل الترغيب إغراءات سياسية وغير سياسية، من نوع ضمان مسبق للمقعد النيابي في الانتخابات المقبلة، إلى جانب وعد بتوزير نواب لم يخفوا سابقا شغفهم وتوقهم إلى المقعد الحكومي.

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