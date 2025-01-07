ثلاثة سيناريوهات في جلسة الانتخاب.. ما هي؟

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تحدثت مصادر ل”الأنباء” عن ثلاثة سيناريوهات في جلسة الانتخاب:

السيناريو الأول: أن تُعقد الجلسة بحضور كل النواب أو بأكثرية الثلثين، وان تبدأ العملية الانتخابية بالتصويت لقائد الجيش، فاذا حالفه الحظ ونال أصوات 86 يصبح حكماً رئيساً للجمهورية من الدورة الاولى.

السيناريو الثاني: ان يجري البحث عن رئيس بالأكثرية المطلقة أي أن ينال المرشح للرئاسة 65 صوتاً.

السيناريو الثالث: أن يلجاً رئيس المجلس الى رفع الجلسة وتأجيلها الى ما بعد وصول الرئيس ترامب الى البيت الابيض، ومعرفة مصير هدنة الستين يوماً وما قد يحصل في اليوم الواحد والستين.