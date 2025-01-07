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أميركا تحول مساعدات عسكرية إلى لبنان!

7
JANUARY
2025
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أفادت وكالة "رويترز" بأن وثيقة قدمتها وزارة الخارجية الأميركية للكونغرس كشفت عن خطة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتحويل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان.

ووفقًا للوثيقة، فإن الجيش اللبناني تُعتبر "شريكًا رئيسيًا" في الحفاظ على اتفاق وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل ولبنان، الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024، والذي يهدف إلى منع حزب الله من تهديد إسرائيل.

وأوضحت الوثيقة أن الأموال المحوَّلة ستُستخدم لتعزيز احترافية الجيش اللبناني، وتحسين أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن معالجة المتطلبات الأمنية التي تأثرت بسبب التحولات في السلطة في سوريا، كما أشارت إلى أن دعم الولايات المتحدة الجيش اللبناني يُسهم بشكل مباشر في تأمين لبنان والمنطقة الأوسع.

كما أفادت الوثيقة بأن مصر كانت شريكًا حيويًا في جهود إدارة بايدن لزيادة المساعدات إلى غزة، وشاركت في الوساطة في محاولات غير ناجحة حتى الآن لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وبموجب القانون الأميركي، يحق للكونغرس الاعتراض على إعادة تخصيص المساعدات العسكرية في غضون 15 يومًا، لكن أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على العملية صرح، يوم أمس الاثنين، بأنه "يتوقع أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان"، وأضاف المساعد، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "هذه طريقة للقول: هذا التمويل الذي لم تستحقه مصر حقًا ولا تحتاجه حقًا، دعونا نعيد برمجته ونضعه في مكان أفضل".

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