حماس: الصفقة متكاملة وهي لإنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة

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الميادين: ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي للميادين، بأنّ حركة حماس أصرّت بأن يكون في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التزام واضح بإنهاء الحرب بشكلٍ كامل، والانسحاب الشامل من قطاع غزّة، وعودة النازحين.

وقال عبد الهادي إنّ "حماس أبدت مرونةً عالية سهّلت حل كل النقاط العالقة من حرصها على الشعب الفلسطيني، بهدف إنهاء معاناته".

وبشأن من سيدير قطاع غزة في اليوم التالي، تابع عبد الهادي أنّ "الاتفاق ينصّ على أنّ هناك جهة فلسطينية مدنية متوافق عليها من أبناء غزة، هي التي ستشرف على إدارة القطاع، وإدارة المعابر والإغاثة والإعمار والإيواء".



كما أشار عبد الهادي إلى أنّه "الكرة الآن باتت في ملعب نتنياهو ولا سيما بعد الاتفاق على كل البنود، وهو الذي يمكن أن يعرقل الاتفاق أو يوقع عليه".



ولفت عبد الهادي للميادين إلى أنّ "حركة حماس حتى تضمن انسحاب الاحتلال وفق الاتفاق، طلبت خرائط تحدد عملية الانسحاب هذه".