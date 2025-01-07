الأنباء الكويتية: مقربون من بري: شخصية قائد الجيش لا تتناسب والمرحلة المقبلة

A + A -

الأنباء الكويتية: بدأت تخرج إلى العلن أسباب اعتراض شرائح سياسية واسعة على دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، بينها موقف نسب إلى مقربين من الرئيس نبيه بري وتردد في حلقات ضيقة، وتناول فيه صعوبة التفاهم مع العماد عون على معالجة ملفات عدة.

وأشار بري إلى العلاقة السيئة بين قائد الجيش ووزراء الدفاع يعقوب الصراف وإلياس بوصعب وموريس سليم. وذكر بعدم استجابة القائد دعوة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى فتح الطرقات إثر احتجاجات 17 أكتوبر 2019، وترك الشارع في عهدة «قوى الأمر الواقع».

وبحسب المقربين من بري، فإن شخصية القائد «لا تتناسب والمرحلة المقبلة، لجهة التعاون مع رئيس حكومة في بداية العهد».