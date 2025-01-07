النهار: منع الطبقة السياسية من إسقاط الفرصة الذهبية لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

اذا كان للحركة الاستثنائية الكثيفة التي تشهدها بيروت قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة الانتخابية الرئاسية لمجلس النواب الخميس من عنوان كبير، فيفترض ألا يبقى أي هامش ضيّق لتوقع عدم انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية.

ذلك ان الحضور المتعاقب لموفدي دول المجموعة الخماسية، ولا سيما منهم الموفد الاميركي اموس هوكشتاين بعد الموفدين السعودي والقطري، ومن ثم الوصول المرتقب اليوم للموفد الفرنسي جان ايف لودريان، شكل علامة فارقة كبيرة في اندفاع هذه الدول الى الضغط غير المسبوق لـ"منع" الطبقة السياسية اللبنانية من إفساد وهدر وإسقاط الفرصة الذهبية التي طالما انتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي المتمددة منذ سنتين وشهرين.

وبدا واضحاً ان مجمل مؤشرات التوافد الدولي رسمت ما يشبه خطّ هجوم ديبلوماسياً خارجياً صار على القوى الداخلية صعباً جداً تجاهله او تجاهل التداعيات الخطيرة على لبنان في حال عدم الاستجابة له بانتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المحدد.