living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يبقى الطقس مستقرًا؟

6
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع بعض التقلبات المحلية في المناطق الداخلية خلال الفترة الصباحية. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين 11 و 19  في بيروت، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة. تحذير: من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1600متر. 
- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الإثنين:غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية.
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
الأربعاء:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
الخميس:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من  7 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 11 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية وجنوبية غربية يتحول خلال النهار الى شمالية غربية، ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تلامس أحيانا 45 كم/س شمالا.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75 %.

- حال البحر: مائج خاصة في الشمال. حرارة سطح الماء: 20 درجة. 

- الضغط الجوي:  764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  06,43  ساعة غروب الشمس:  16,43.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   