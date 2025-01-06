ما هي النقاط التسع التي حددها الذكاء الاصطناعي للنائب فريد البستاني بشأن مواصفات الرئيس المثالي؟

A + A -

كشف النائب فريد البستاني خلال مقابلة تلفزيونية أنه طلب من الذكاء الاصطناعي تحديد المواصفات الأساسية لرئيس الجمهورية في لبنان، فجاء الرد متضمناً تسع نقاط رئيسية:

1. الالتزام بالسيادة والاستقلال.

2. بناء جسور التواصل بين الفصائل السياسية.

3. وضع خطة استراتيجية للتعافي الاقتصادي.

4. تبني الحياد في النزاعات الإقليمية.

5. ضمان العدالة والتمثيل العادل لجميع المواطنين.

6. التميز في إدارة الأزمات.

7. تحقيق التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية.

8. التركيز على تعزيز المؤسسات الوطنية.

9. القيادة الحاسمة في مكافحة الفساد والطائفية.

والآن، تقع المسؤولية على عاتق الكتل النيابية والنواب لتحديد المرشح الذي تتطابق مواصفاته مع هذه المعايير.