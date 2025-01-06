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أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 كانون الثاني 2025

6
JANUARY
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر سياسية تتابع الملف الرئاسي في لبنان إن هناك توافقاً بين كتل نيابية تملك الأغلبية اللازمة لانتخاب رئيس، إذا توافر النصاب اللازم للانتخاب أن تلتقي بعد الجولة الأولى للانتخاب، والفشل في انتخاب رئيس لاختيار اسم تقوم بالتصويت لمصلحته من بين 4 أسماء متفق على توافر المواصفات المطلوبة فيهم على أن تعطى الفرصة حتى ذلك الحين للمساعي الإقليمية والدولية لصناعة توافق بما يزيد عن ثلثي النواب على اسم جامع مثل قائد الجيش أو صناعة توافق على عدم تعطيل النصاب وترك العملية الانتخابية تنتهي بانتخاب رئيس بالأغلبية ضمن تنافس بين عدة أسماء من لائحة مختصرة.

 

كواليس
تقول مصادر دبلوماسيّة روسيّة إن القيادة التركية كانت تهدّد دائماً بعملية عسكرية وشيكة في شمال سورية على الجماعات الكردية، وتعتبر أن النظام السابق هو العقبة. وهي منذ شهر تسيطر على الملعب السوريّ وقد صارت الجماعات المدعومة منها تحكم دمشق وقواتها على حدود وداخل سورية وأقصى ما تفعله هو تسليط بعض الفصائل لخوض مناوشات ناريّة مع مناطق سيطرة الجماعات الكردية التي تحظى بالتغطية الأميركية. فهل يستطيع الرئيس التركي التحدّث مع شعبه والقول إن ما جرى في سورية كان ترجمة لمفهوم الأمن القومي التركي في ما يبدو أن الطرف الذي تمّت إزالته هو نظام لم يكن يهدّد الأمن التركي بينما الجماعات المتّهمة بهذا التهديد باقية؟

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
يهدد الملف القضائي للقرضاوي الإبن بتعريض علاقات لبنان مع أكثر من دولة شقيقة للإهتزاز، بسبب إصرار كل دولة على تسلّمه لمحاكمته على ما إرتكبه من جرائم ضدها وتهجُّمه المستمر على قياداتها!


همس
تبخرت آمال معظم المسترئسين من السياسيين والإقتصاديين بعد تعثر محاولات معظمهم للحصول على تأييد كتلة نيابية واحدة ينطلق منها في مساعيه مع كتل أخرى!

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