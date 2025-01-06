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عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 كانون الثاني 2025

6
JANUARY
2025
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الأخبار: فرنجية لا يزال مرشح الحزب وجعجع يريد إنتخابات نيابية مبكرة

الرياض تفشل في إنتزاع توافق على عون
سوريا: فوضى منظمة

 

 

 

النهار: ابتعاد حظوظ عون يفتح الباب لمعركة الـ65... وفيق صفا يستحضر فجأة "القنص" الاستفزازي

 

 

 

الجمهورية: 72 ساعة حاسمة للجلسة
مشاورات ناشطة إستعدادا للخميس

 

 

اللواء: هوكشتاين في الرياض قبل بيروت: تنسيق حول المرشح الرئاسي
72 ساعة فاصلة قبل جلسة المفاجآت ولا «فيتو» لحزب الله على قائد الجيش

 

 


البناء: مفاوضات مكثفة في الدوحة واقتراح ماكغورك لما بعد الحرب وحماس تقدّم لائحة / سفير مصر: لا مرشح رئاسياً يحظى بـ86 صوتًا حتى الآن ولا فيتو على أي اسم / قاسم: المقاومة جاهزة للمواجهة وهي تحدّد التوقيت… وصفا: فيتو على جعجع فقط

 

 

 

الديار: مصير الرئاسة والهدنة يحسمه هوكشتاين

حزب الله: مُنفتحون على قائد الجيش... ولا «فيتو» سوى على سمير جعجع

 

 

 

?l'orient le jour: Riyad ne cache plus son soutien à Aoun, le Hezbollah va-t-il céder

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: مدير مكتب بشار: بوتين لم يرد على اتصالات الأسد في الأيام الأخيرة لحكمه
قال إن الرئيس السوري السابق كان يثقُ بالروس أكثر من الإيرانيين

 

 

 

الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: الراعي طلب من جهات دولية وعربية المساعدة في انتخاب الرئيس وتجنيب البلاد الاقتتال
الأيام الفاصلة عن «الخميس الرئاسي» قد تحمل كلمة السر

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