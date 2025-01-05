حسين الحاج حسن: قادرون على الوقوف مهما استدعى الأمر و مرشحنا المعلن هو رئيس تيار المردة

A + A -

صرح عضو كتلة التنمية و التحرير النائب حسين الحج حسن لقناة الميادين ان كلام الحزب بأن لا فيتو على العماد جوزيف عون لا يعني أن حزب الله يؤيده أو يرفضه و ان مرشح الحزب المعلن هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

و اضاف ان ما يُطرح في السياق الرئاسي اللبناني لم يؤد إلى نتيجة حتى الآن لأن الانقسامات السياسية تحول دون الحسم و المطلوب أن يكون رئيس الجمهورية جامعاً وأن يحافظ على السيادة.

و ختم قائلا: قادرون على الوقوف مهما استدعى الأمر لأي مشروع لكسر ظهر المقاومة في لبنان و حزب الله يريد لسوريا أن تنعم بالاستقرار وأن تكون جامعة لكل أبنائها وأن تتنبه لمخاطر الاحتلال الإسرائيلي.