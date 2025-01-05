حجار: من غير المقبول زجّ الأطفال في برامج إعلامية لا تناسب أعمارهم

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علق المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة - المجلس الأعلى للطفولة على "استغلال الأطفال في سجالات إعلامية".



وقال في بيان: "بعد عرض حلقة حواريّة تلفزيونية تضّم عدداً من الأطفال يناقشون بشكل مستفزّ مواضيع سياسية لا تتناسب مع أعمارهم شكلاً ومضموناً، واستناداً إلى إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة اللبنانية، والتي تلتزم ضمان المصلحة الفضلى للأطفال، يؤكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال - رئيس المجلس الأعلى للطفولة هكتور حجار إنه من غير المقبول زجّ الأطفال في برامج إعلامية لا تناسب أعمارهم وتمسّ بالأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، ويستنكر اعداد مثل هذه البرامج التي لم تراع حماية خصوصيّة الأطفال وحياتهم الشخصيّة وتعرّضهم للأذى النفسي والعاطفي الذي قد ينتج عن المقابلة التلفزيونية، بالاضافة الى خرق وسيلة الإعلام لسياسة حماية الطفل التي تحظّر إستغلال الأطفال في برامج إعلامية تنتهك القواعد الاجرائية للقانون ٤٢٢/ ٢٠٠٢ المتعلّق بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرّضين للخطر".



وأضاف البيان: "عليه، يهيب حجار بالقضاء المعني إتخاذ الاجراءات اللازمة ويتمنّى على الأهل تحمّل مسؤوليتهم ورعاية أطفالهم بما يناسب صحتهم النفسية ونموهم السليم. كما يؤكّد للمؤسسات الاعلامية كافة، جهوزية الوزارة الدائمة للتعاون عبر المجلس الأعلى للطفولة لتقديم المشورة خلال عملية إعداد وانتاج البرامج لمراعاة معايير الإعلام الصديق للطفل وتفادي استغلال الأطفال".