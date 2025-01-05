لدينا الإمكانيات الكافة لمواجهة أي اعتداء...صفا يكشف مكان وموعد تشييع السيد نصرالله

A + A -

أكد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، اليوم الأحد، خلال جولة من مكان ارتقاء الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن "ظهورنا هو تصديق لـ"تعافي حزب الله" على المستوى التنظيمي والعسكري ولدينا الإمكانيات الكافة لمواجهة أي اعتداء ولكن في التوقيت والشكل الذي تريده قيادة المقاومة".

وأشار صفا إلى أن "تشييع السيد نصرالله سيكون بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في الهدنة ومكانه في الضاحية الجنوبية لبيروت".

واستكمل، "ما حدا بقا يجربنا وحزب الله سيكون خلف الناس ومعهم".



وكان صفا قد شدد على أن "حضور السيد موجود في المقاومة ومجاهديها وشعب المقاومة".

وأشار إلى أن "حزب الله أقوى وأصلب من الحديد وهو أقوى مما كان وهذا ما شهده العدو". واستكمل صفا، "حزب الله لن يغيب عن أيّ ملف في لبنان وما من أحد يستطيع كسر عزيمتنا".

وقال: "سنتصدى لظواهر "التشبيح" في الضاحية بالتعاون مع القوى الأمنية".

ولفت صفا، إلى أن "حزب الله صريح في الملف الرئاسيّ وتناقشنا مع قائد الجيش العماد جوزاف عون بشأنه وليس لدينا "فيتو" على اسمه".

وشدد على أنن "لدينا "فيتو" على إسم سمير جعجع لرئاسة الجمهورية لكننا منفتحون على أسماء أخرى".