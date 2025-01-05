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وزارة الأشغال تصلح الحفرة على اوتوستراد الفيدار- جبيل

5
JANUARY
2025
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تقوم ورش متعهدي الوزارة بإصلاح الحفرة على اوتوستراد الفيدار- جبيل الموجودة على فاصل الجسر بالمعالجة الفورية كحل مبدئي حفاظا على السلامة المرورية، بناء لتوجيهات وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه.

وأشار حميه في بيان الى ان "ورش متعهدي الوزارة قامت بحل مبدئي حفاظا على السلامة العامة، بإنتظار إنجاز الملفات الإدارية والمالية لمتابعة أشغال وصيانة فواصل التمدد للجسور"، معتبرا ان هذه الفواصل "بحاجة إلى صيانة فورية بسبب التكسرات الموجودة عليها نتيجة عدم صيانتها منذ سنوات، وكانت الوزارة قد قامت بأعمال بأعمال صيانة الجسور في الشمال- البالما- وصولا إلى ادما كازينو لبنان وجسر انطلياس"..

واكد ان "هناك تحضيرات لأشغال مشابهه على الجسور في عدة مناطق بإنتظار إنجاز الملفات الإدارية والمالية وتوفر الاعتمادات".

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