النهار: "مرشح التهريبة" أم "مرشح الثقة" ومن مرشح السعودية؟

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كتبت صحيفة النهار تقول: لم يكن غريبا ان تتصاعد حمى التحركات السياسية والديبلوماسية علنا وفي الكواليس ، لكن الغرابة بل الريبة تمثلت في ما ضجت به التسريبات المجهولة المصادر حيال ما سمي صفقة يجري الإعداد لها في ليل لمحاولة فرض رئيس على يد تحالف "الممانعة – التيار الوطني الحر"

قبل خمسة أيام فاصلة عن موعد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من كانون الثاني(يناير) الحالي ، لم يكن غريبا ان تتصاعد حمى التحركات السياسية والديبلوماسية علنا وفي الكواليس ، لكن الغرابة بل الريبة تمثلت في ما ضجت به التسريبات المجهولة المصادر حيال ما سمي صفقة يجري الإعداد لها في ليل لمحاولة فرض رئيس على يد تحالف "الممانعة – التيار الوطني الحر". والواقع انه بالتزامن مع حضور وفد سعودي الى بيروت يجري لقاءات بعيدة من الأضواء كما مع الاستعداد لوصول الموفد الأميركي آيموس هوكشتاين الى بيروت غدا الاثنين، اشتعلت موجة تسريبات تتحدث عن إعداد صفقة بين الثنائي الشيعي ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لترشيح واحد من اسمي : جورج خوري او إلياس البيسري كما طرح في السياق اياه اسم جان لوي قرداحي بدرجة اقل .

ومع أن أوساطا مواكبة بدقة لمجريات الحمى المتصاعدة استبعدت ان يكون ذلك على درجة كافية من الجدية لان هذه الاحتمالات محفوفة بالكثير من المغامرة بفشل تسويقها ، فان اللافت ان أسماء المرشحين الذين ترددوا في التسريبات تجمعهم سمة أساسية هي أنهم اما مرفوضون من المعارضة ونواب مستقلين ولا سيما منهم نواب سنة ، واما أنهم محسوبون على جهة بعينها ويثيرون تساؤلات وشكوكا عميقة حيال المغزى من تسريب بهذه الطريقة لهذه الأسماء وسط حديث عن "صفقة تهريب" لاسم معين . ولكن الشكوك تصاعدت بقوة حيال كل مزاعم الترشيحات النهائية في ظل عدم توافر المعطيات الكافية حول مواقف القوى والكتل الوازنة الأساسية والتي لا تزال غير واضحة ويستبعد انكشافها الا ربما في يوم الجلسة نفسه . وهو امر بدأ يسلط الأضواء بقوة على محاولات استكشاف مواقف الدول الخماسية من المرشحين الجديين والمفترض الا يكونوا من الأسماء التي تتسبب للبنان بخضة كبيرة فيما يستدعي وضعه انتخاب رئيس يحظى بأوسع مواصفات ممكنة من الثقة والصدقية الداخلية والخارجية . ولذا يفترض ان تتضح الأمور في الساعات والأيام المقبلة ولا تبقى طي ألاعيب المناورات والحرق والحرق المضاد والتهويل والتهويل المضاد والا فان أوساطا كثيرة تخشى ان يكون مناخا كهذا مقدمة لإخفاق اليوم الموعود في انتخاب رئيس الجمهورية العتيد وترحيله مجددا وإطالة امد الفراغ مجددا الى امد غير معروف .

غير ان اللافت ان النائب غسان سكاف ذهب بعيدا بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي الى القول: "سجلوا عندكن بـ٩ كانون الثاني يجب انتخاب رئيس والا فذاهبون الى المجهول" . وأشارت معلومات ان اسمي جوزف عون وجهاد ازعور تتصدر الاحتمالات الأكثر جدية لإنجاز الاستحقاق وان اجتماعا موسعا سيعقد الاثنين لكتل "التوافق الوطني" "والاعتدال" "ولبنان الجديد" "واللقاء التشاوري" .

وسط هذه المناخات يجري الوفد السعودي برئاسة الامير يزيد بن فرحان المشرف على عمل اللجنة السعودية المعنية بملف لبنان، والذي وصل الى بيروت مساء الجمعة، لقاءات بعيدة من الاضواء مع المسؤولين والزعماء اللبنانيين،وعلم ان الوفد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الراعي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب جبران باسيل وعددا من النواب السنة ويواصل لقاءاته اليوم مع نواب مستقلين . وإذ تردد ان الاتجاه السعودي يصب في التحفيز ضمنا على تزكية انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون اكد اكثر من مصدر نيابي معني ان بن فرحان لم يطرح أي اسم وبقيت احاديثه في ألمواصفات والتشديد على ان يكون الاستحقاق مدخلا الى تغيير كبير في لبنان وفسر كثر ممن التقوه انه يلمح الى قائد الجيش . ونفى هؤلاء ما تردد عن إبلاغ جعجع الموفد السعودي رفضه لترشيح العماد جوزف عون فيما لم يعرف ما اذا كان بري ابلغه موقفا حاسما من ترشيح أي اسم او تحفظه عن عون الذي يحتاج الى تعديل دستوري او نيل أكثرية 86 صوتا .

وفي اللقاءات العلنية ذات الصلة بالاستحقاق سُجل لقاء تنسيقي علني بين "حزب الله" وحركة "امل" للمرة الأولى منذ نهاية الحرب مع زيارة وفد من "كتلة الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد لعين التينة امس . وأوضح رعد "نقلنا تحية الشيخ نعيم قاسم للرئيس برّي وتباحثنا معه في خطوات لجنة الإشراف على وقف النار وملف الرئاسة وأكّدنا وجوب مقاربتنا للإستحقاق الرئاسي بموقف متماسك ومتفاهم عليه بين "حزب الله" و"أمل". اضاف "نؤكد أننا ماضون على نهج الشهداء ولن نبدل في ثوابتنا"، داعيا الى ان "نستثمر قدراتنا ولبنانيّتنا من أجل حفظ بلدنا والعيش معاً بكرامة وحفظ حقوق الجميع". وقال: الإسرائيلي يقوم بالخروقات المخزية لتعويض فشله الميداني، وحفظ السيادة الوطنية واجب الجميع. أضاف رعد أنّ "الاصلاح لا يستقيم الا اذا كان شاملاً ومتوجهًا لتحقيق المصالح الوطنية والعامة وليس للمصالح الفئوية".

وتطرق الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمة القاها مساء امس الى موضوع رئاسة الجمهورية، فشدد على "اننا حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتل بتعاون في جلسات مفتوحة ولا فرصة للإلغائيين". وقال: "نعمل على أساس تكريس الوحدة والتعاون الداخلي للنهوض ببلدنا". وأكد قاسم أن "قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه". وشدد على أن "لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء الـ 60 يوماً"، مؤكدًا أن "صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب وقيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد". وأشار الى أن "مسؤولية الدولة ونحن منها أن تتابع مع الرعاة لتكف يد إسرائيل وتطبق الاتفاق".ولفت الى أن "المقاومة قوية وإمكاناتها موجودة".وقال: "معنوياتنا عالية رغم الجراح والآلام والمهم أن المشروع لم يسقط".



وأمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ان "تثمر جلسة المجلس النيابي المقررة الخميس المقبل، انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إنتاج سلطة إجرائية جديدة، تخدم تطلّعات اللبنانيين وتثبّت اركان الدولة". وقال: "تأييدنا العماد جوزف عون هو انسجام مع قناعتنا بمقتضيات المرحلة وبلوغ الاستقرار والأمن، بحيث لا تزال تواجه اللبنانيين تحديّات جمّة".

في ملف الجنوب بقيت الخروقات المستمرة لاتفاق وقف النار، في الواجهة. وكان لافتا ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية من انه "من المتوقع أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان بعد مهلة 60 يومًا وفق اتفاق وقف إطلاق النار". أضافت "من المتوقع أيضاً أن تنقل إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة إلى منازلهم". من جانبها، افادت قناة كان "الاسرائيلية" ان رئيس لجنة الاشراف على اتفاق وقف النار الجنرال الاميركي جيفرز أبلغ قادة الجيش اللبناني أن إسرائيل تعتزم البقاء في جنوب لبنان حتى نيسان المقبل وأن تأخذ وقتها في ضمان إنهاء قدرات حزب الله على المبادرة والهجوم . وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: ان موعد انسحاب قوات الجيش من جنوب لبنان ليس مقدسا ومتعلق بالواقع. في المقابل، اشارت وسائل إعلام إسرائيليّة أخرى الى انه لم يتخذ قرار بشأن تمديد بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان حتى الآن.