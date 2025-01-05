الأنباء الكويتية: الطريق معبّدة أمام جورج خوري إلى «بعبدا»

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الأنباء الكويتية: باتت الطريق معبدة أكثر أمام السفير السابق لدى الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري للانتقال إلى القصر الجمهوري في بعبدا، بعد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير.

وذكرت معلومات ان الولايات المتحدة لا تضع «فيتو» على أحد، وان كانت تقدم مرشحا على آخرين.



وجزم مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء» بأنه «سيشهد لبنان انتخاب رئيس للجمهورية، وان الجلسة حاصلة في موعدها وستكشف في دورتها الأولى تموضع الكتل النيابية من خلال الأصوات التي ستوزع على المرشحين، وعليه ستبدأ الاتصالات لإنضاج عملية الانتخاب».