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ذاهبون الى مشكل كبير اذا...

5
JANUARY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:


افادت هيئة البث الاسرائيلية امس بانه «من المتوقع ان تبلغ اسرائيل واشنطن بانها لن تنسحب في لبنان في مهلة الـ60 يوما».

 

واضافت « انه من المتوقع ان تنقل اسرائيل رسالة الى الولايات المتحدة الاميركية بانها لن تسمح لسكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود بالعودة الى منازلهم».

 

حول التوقعات في حال لم تلتزم اسرائيل بمهلة الانسحاب، قال مصدر سياسي لـ «الديار» امس «ان ما نشهده منذ اللحظة الاولى لاعلان الاتفاق يضرب العدو الاسرائيلي بعرض الحائط كل بنود الاتفاق والقرار 1701، ولم يوقف عدوانه باشكال عديدة، بل يواصل حربه على لبنان تحت الشعارات نفسها وكأن الاتفاق لم يحصل».

 

واضاف «ان ما يقوم به العدو على الارض وما تعكسه وسائل الاعلام الاسرائيلية من مصادر رسمية وعسكرية يزيد القلق ويوحي بان جيش العدو لن ينسحب خلال مهلة الـ60 يوما. واذا ما حصل هذا الامر فاننا ذاهبون الى تعقيدات خطيرة ومشكل كبير».

 

وقال «ان تنكر وافشال اسرائيل لاتفاق وقف النار وتنفيذ القرار 1701 يكرس ويؤكد شرعية مقاومة قوات الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة».

 

وخلص المصدر الى القول «ان زيارة هوكشتاين على المحك لتثبيت تنفيذ كامل اتفاق وقف النار وفي مقدمه ضمان انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي اللبنانية المحتلة خلال مهلة الـ60 يوما وفق نص الاتفاق».

 


الديار
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