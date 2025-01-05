عناوين الصحف ليوم الأحد 5 كانون الثاني 2025

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النهار: "مرشح التهريبة" أم "مرشح الثقة" ومن مرشح السعودية؟



الديار: جلسة الخميس لم تكشف عن اسرارها بانتظار جولات الموفدين... وبري عازم على انتخاب الرئيس

الموفد السعودي لم يطرح اسما محدداً... وزيارة هوكشتاين تحت المجهر النيابي

العدو يلوح بعدم الانسحاب... وقاسم: قيادة المقاومة تقرر متى وكيف تقاوم

الشرق الأوسط السعودية: اشتعال محاور القتال بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد» على أطراف منبج

تعزيزات أميركية في عين العرب والحسكة... وقائد تركي يتفقد قواته على الحدود

الأنباء الكويتية: رئيس المجلس طلب من «القوات اللبنانية» لائحة ثلاثية لكنها لم تستجب والسفيرة الأميركية ذكرت أن بلادها لا تضع «فيتو» على أحد

الطريق معبّدة أمام جورج خوري إلى «بعبدا» واللواء البيسري «خطة ب»