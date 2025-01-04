living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ساري عرب وعمر حرفوش يفتتحان Relais de l'Entrecôte في دبي

4
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خبر مفرح لجميع محبي دبي، واللحوم المميّزة، وخاصة entrecôte!

افتتح ساري عرب مع عمر حرفوش "روليه دو لانتركوت" في دبي، وقريبا جدا في أبوظبي. ومن المقرر أن يفتح المطعم أبوابه رسميًا في 9 من الشهر الجاري في دبي.

يعد هذا الافتتاح حدثًا حقيقيًا، حيث تصل هذه السلسلة لأول مرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا المطعم، الذي يعد مهماً لمحبي اللحوم المميزة، معروف بشكل خاص للذواقة. يمكن التعرف بسهولة على مطاعمه الموجودة في باريس، في شارع ماربوف، أو سان جيرمان دي بري أو حتى مونبارناس، من خلال طوابير طويلة، وهي رمز للنجاح والجودة. فالزبائن هناك يقفون في طوابير لمدة ساعتين قبل الحصول على طاولتهم.

السبب؟ لحم طري، بطاطا مقلية رائعة، وفوق كل شيء، المرقة الشهيرة، التي يتم الاحتفاظ بوصفتها سرًا، مما يجعل المطعم ناجحًا.
ساري عرب وطوني الهبر مؤسسا شركة "ادمين مايند"، وشركاء عمر حرفوش في هذا المشروع، معروفان بامتلاكهما لأهم الأماكن العصرية في دبي. كشاطئ راسبوتين ونيكي بيتش وغيرهم .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   