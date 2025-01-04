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خبر مفرح لجميع محبي دبي، واللحوم المميّزة، وخاصة entrecôte!

افتتح ساري عرب مع عمر حرفوش "روليه دو لانتركوت" في دبي، وقريبا جدا في أبوظبي. ومن المقرر أن يفتح المطعم أبوابه رسميًا في 9 من الشهر الجاري في دبي.

يعد هذا الافتتاح حدثًا حقيقيًا، حيث تصل هذه السلسلة لأول مرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا المطعم، الذي يعد مهماً لمحبي اللحوم المميزة، معروف بشكل خاص للذواقة. يمكن التعرف بسهولة على مطاعمه الموجودة في باريس، في شارع ماربوف، أو سان جيرمان دي بري أو حتى مونبارناس، من خلال طوابير طويلة، وهي رمز للنجاح والجودة. فالزبائن هناك يقفون في طوابير لمدة ساعتين قبل الحصول على طاولتهم.

السبب؟ لحم طري، بطاطا مقلية رائعة، وفوق كل شيء، المرقة الشهيرة، التي يتم الاحتفاظ بوصفتها سرًا، مما يجعل المطعم ناجحًا.

ساري عرب وطوني الهبر مؤسسا شركة "ادمين مايند"، وشركاء عمر حرفوش في هذا المشروع، معروفان بامتلاكهما لأهم الأماكن العصرية في دبي. كشاطئ راسبوتين ونيكي بيتش وغيرهم .