البطريرك يوحنا العاشر يستقبل المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا: لمشاركة كل الفئات في صياغة الدستور

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استقبل البطريرك يوحنا العاشر السيدَ خايس خيرلاخ المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا وذلك في الدار البطريركية بدمشق.

تطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع الراهن في سوريا ودور هولندا والاتحاد الأوروبي في دفع عملية الانتقال السياسي ضمن الاتجاه الصحيح الذي يضمن المساواة والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز ويتجلى بالمشاركة الفعلية لكل الفئات في صياغة دستور جديد يرسخ المبادئ والحقوق والقيم على أساس المواطنة، إضافةً إلى دعم الشعب السوري وحاجاته الكثيرة من خلال رفع العقوبات وتقديم المساعدات الإغاثية.