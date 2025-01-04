ما حقيقة الكلام عن استقالة البطريرك الراعي...!؟

A + A -

نفى عميد المجلس العام الماروني وديع الخازن، الشائعات المتداولة عن استقالة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي. وقال في بيان: “ردًا على الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام بشأن استقالة غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نؤكّد بشكل قاطع أن هذه الأخبار عارية من الصحة ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة. غبطة البطريرك ثابت في موقعه كرئيس للكنيسة المارونية، ويؤدي واجباته بمسؤولية كبرى على الصعيدين الكنسي والوطني، كما كان دائمًا”. وتابع: “نهيب بجميع وسائل الإعلام العودة إلى المراجع الرسمية في الكنيسة قبل نشر أي أخبار غير دقيقة أو مفبركة، حفاظاً على مصداقية الإعلام واحتراماً للرأي العام”.





