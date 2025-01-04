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العدو يستمرّ في خروقاته... ويروّج لفرضية عدم الانسحاب بعد مهلة الـ60 يوماً

4
JANUARY
2025
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رُصدت صباح اليوم دورية مؤللة للعدو تتقدّم من العديسة باتجاه الطيبة وتنفذ تمشيطاً مكثفاً بالأسلحة الرشاشة في ظل تحليق للمسيّرات على علو منخفض. كما رُصدت دورية مؤللة لقوات العدو بين مزرعتي بسطرة وشانوح في خراج كفرشوبا عقب إطلاق قذيفة مضيئة فجراً في أجواء مزرعة بسطرة وبالتزامن مع تمشيط مكثف من موقعي الرمثا والسماقة، بحسب مراسلة «الأخبار».

وأفادت مراسلة «الأخبار» بأنّ قوات العدو تقوم منذ فجر اليوم بعمليات تفجير بين الطيبة ورب ثلاثين في جنوب لبنان.
وفي جانب متصل، قالت «هيئة البث الإسرائيلية» إنه «من المتوقع أن تُبلّغ إسرائيل واشنطن بأنّها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوماً».

وبحسب مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، فقد أبلغ رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز المعنيين اللبنانيين بأنّ «إسرائيل يجب أن تأخذ وقتها في تنفيذ أهدافها من العملية البرية في ضبط منشآت ومستودعات المقاومة في ظل عجز الجيش اللبناني عن تنظيف الأرض».

ويوم أمس، جال جيفرز في بلدة الخيام وتفقد ثكنة الجيش اللبناني في مرجعيون برفقة قائد اللواء السابع في الجيش العميد الركن طوني فارس ووفد مرافق، في وقت يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته في القرى الحدودية الجنوبية.

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