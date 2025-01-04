احتفال تكريمي لهيئة قضاء عاليه ومنسقي الهيئات المحلية

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بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، اقام منسق هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر المحامي باسكال انطون عشاءً احتفالياً تكريماً لهيئة القضاء ومنسقي الهيئات المحلية، وذلك في مطعم “الكراوان”

تميز الحفل بأجواء من الالفة والمحبة، وخلال العشاء، ألقى المنسق كلمة عبّر فيها عن تقديره الكبير لجهود هيئة القضاء والهيئات المحلية، مشيداً بالعمل الذي تم بذله طوال العام رغم التحديات والصعوبات التي واجهتهم.

وأكد المنسق في كلمته على أهمية الحفاظ على روح التعاون والتكاتف، داعياً الجميع إلى تعزيز النخوة والالتزام بخدمة التيار والوطن. كما أعرب عن أمله بأن يكون العام الجديد مليئاً بالإنجازات والنجاحات، متمنياً الخير والسلام للبنان وأبنائه.

اختُتم العشاء بأجواء احتفالية عكست وحدة الصف وروح العائلة الواحدة التي تجمع أعضاء التيار في قضاء عاليه.