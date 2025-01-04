living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احتفال تكريمي لهيئة قضاء عاليه ومنسقي الهيئات المحلية

4
JANUARY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، اقام منسق هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر المحامي باسكال انطون عشاءً احتفالياً تكريماً لهيئة القضاء ومنسقي الهيئات المحلية، وذلك في مطعم “الكراوان”

تميز الحفل بأجواء من الالفة والمحبة، وخلال العشاء، ألقى المنسق كلمة عبّر فيها عن تقديره الكبير لجهود هيئة القضاء والهيئات المحلية، مشيداً بالعمل الذي تم بذله طوال العام رغم التحديات والصعوبات التي واجهتهم.

وأكد المنسق في كلمته على أهمية الحفاظ على روح التعاون والتكاتف، داعياً الجميع إلى تعزيز النخوة والالتزام بخدمة التيار والوطن. كما أعرب عن أمله بأن يكون العام الجديد مليئاً بالإنجازات والنجاحات، متمنياً الخير والسلام للبنان وأبنائه.

اختُتم العشاء بأجواء احتفالية عكست وحدة الصف وروح العائلة الواحدة التي تجمع أعضاء التيار في قضاء عاليه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   