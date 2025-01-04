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"ممكن أن يتحدد الرئيس في الربع الساعة الأخير"... حايك: لانتخاب رئيس توافقي يكون على مسافة واحدة من الجميع

4
JANUARY
2025
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أعرب نائب رئيس التيار الوطني الحر الدكتور ناجي حايك عن خشيته من عدم إنتاج رئيس للجمهورية في جلسة التاسع من كانون الثاني، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنه يمكن أن يتحدد الرئيس في الربع الساعة الأخير.
وأعلن حايك في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كلّ لبنان"، ألا مرشّح لدى التيّار الوطني الحرّ حتى الساعة وهو منفتح على أي اقتراح لأنه ملتزم بدعم المرشح الأكثر حظًا والذي يحظى بالمواصفات المطلوبة للمرحلة الراهنة.

وشدد حايك على أن موقف التيار واضح منذ البداية وهو انتخاب رئيس توافقي يكون على مسافة واحدة من الجميع، قائلًا: "التيار لم يتأثر بأي دولة أجنبية ولا يلتزم بكلمات السر".

وأشار حايك إلى أن المواصفات المعلنة لشخص الرئيس تتطابق بين المعارضة والثنائي وأهمها تطبيق القرارات الدولية.
وكشف حايك عن اجتماعات يقوم بها التيار، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي اسم ينال 86 صوتاً أو أكثر حتى الساعة، مضيفًا: "نحن منفتحون على أي اسم يكون صادقاً ومنفتحاً على جميع الكتل والمعايير لدينا لم تتغير".

ورأى حايك أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مدعو إلى الحوار مع جميع الأطراف للحصول على التأييد.
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